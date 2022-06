Кількість ІТ фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тисяч осіб. Але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів.

Українці зможуть отримати грант на навчання в IT сфері від держави

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у 2021 році кількість IT фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тисяч. Але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів. IT фахівці в останні роки стали справжнім середнім класом в нашій країні, а тому ми хочемо збільшити увагу до сектору і власне допомогти тим, хто хоче піти в IT.

"Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer або графічний дизайнер, або іншу технічну спеціальність, матимуть можливість отримати грант, який можна буде витратити тільки на навчання на IT-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері", - сказав він.

Він також додав, що держава максимально зацікавлена у створенні саме українських стартапів. Так, Український фонд підтримки стартапів буде викуповувати частку у новостворених компаній.

"Цільова аудиторія програми - це підприємці-початківці в IT, які мають ідею створення технологічного стартапу і шукають фінансування на стадію створення тестової моделі. Гроші можна направляти тільки на розвиток і наймання співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет програми на рік - 10 млрд грн. Пріоритет надаватиметься експортно-орієнтованим компаніям", - сказав він.

Грантова програма в Україні:

7 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів за дорученням президента Володимира Зеленського розробляє грантову програму підтримки малого та середнього бізнесу.

"Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців і виробників, розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць і задовольнити попит українців на якісну продукцію", - заявив Шмигаль.

Також глава Уряду зазначив, що дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду.

