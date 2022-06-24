Фінансування можуть отримати підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо.

Кабінет міністрів України запускає програму безповоротних грантів на створення і розвиток переробних підприємств.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Перша програма - безповоротні гранти на створення і розвиток переробних підприємств. Це можуть бути підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо. Держава надасть до 8 млн грн допомоги тим, хто вже має бізнес у сфері переробки, або хоче запустити нові проекти", - зазначив він.

За його словами, грант можна буде витратити на придбання обладнання. А головні вимоги до одержувачів - створення не менше 25 нових робочих місць і сплата податків.

"Люди, які хочуть отримати грант, повинні представити робочу ідею, чіткий бізнес-план і залучити власні кошти на свою справу. Умови співфінансування - для перших заявників власний внесок повинен скласти 30%. Також даємо додаткові можливості отримати доступний кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 16 млн грн", - зазначив прем'єр-міністр.

Грантова програма в Україні:

7 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів за дорученням президента Володимира Зеленського розробляє грантову програму підтримки малого та середнього бізнесу.

"Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців і виробників, розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць і задовольнити попит українців на якісну продукцію", - заявив Шмигаль.

Також глава Уряду зазначив, що дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду.

10 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що українці зможуть отримати грант на навчання в IT сфері від держави.

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