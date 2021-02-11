Міністр зазначив, що зміцнення гривні, що спостерігається в останні тижні, є сезонним явищем.

Національний банк України має достатньо резервів для утримання валютного курсу.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю УНІАН.

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"Рекомендую не звертати уваги на незначні коливання курсу... резервів Національного банку достатньо, щоб утримати курс. Підстав для погіршення курсової динаміки не бачу", - сказав Марченко.

Він зазначив, що є всі підстави для стабільності курсу національної валюти, який був стабільним і минулого року, незважаючи на кризу. Марченко нагадав, що в березні 2020 року, перед введенням карантину, спостерігалася спекулятивна атака, але це було тимчасовим явищем.

Що стосується тенденції зміцнення курсу гривні в останні тижні, то, за словами міністра, це типове сезонне зміцнення національної валюти.

"У нас перед посівною кампанією зазвичай обмінюють валюту для закупівлі палива, добрив, насіння. Згадайте, ще два тижні тому був інший тренд", - сказав Марченко.

Попередні прогнози

21 грудня 2020 року директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан заявила про те, що курс гривні стосовно основних валют за підсумками 2021 року особливо не зміниться, проте протягом року можливі його коливання.

22 грудня 2020 року експерти прогнозували, що ближче до Нового року курс долара може змінитися.

30 грудня 2020 року аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що після новорічних свят курс долара здивує українців.

Експерти групи ICU прогнозують зміцнення української валюти до 27 грн/дол. до кінця поточного місяця.

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Автор: Катерина Жирій