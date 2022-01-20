У НБУ вже бачать перші ознаки стабілізації курсу гривні.

У Національному банку України розповіли, за яких обставин стабілізується курс гривні, який зараз помітно девальвував.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін під час брифінгу.

"Коли буде стабілізація курсу – ключовий момент це деескалація (військового конфлікту з боку РФ – УНІАН): коли буде деескалація, валютний ринок швидко стабілізується", - сказав він.

За словами Лупіна, в Нацбанку вже бачать перші ознаки стабілізації курсу гривні.

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"Вчора НБУ продавав валюту, але в дуже невеликих обсягах, менше 20 млн дол., сьогодні ми не робили інтервенцій взагалі. Якщо оцінювати, як ринки пройшли через цю турбулентність, дуже багато є позитивних ознак. По-перше, готівковий ринок сильно не віддалявся від міжбанківського валютного курсу. По-друге, ми не фіксували жодного звернення, що немає доларів в касі банку або обмінного пункту, що неможливо купити валюту. Тобто пройшли на позитивній ноті", - зазначив він.

Також Лупін зазначив, що на баланс попиту і пропозиції валюти впливають і фундаментальні фактори.

"Це і високі ціни на експортні товари, які продовжують залишатися високими, це і переклади в Україну, експорт ІТ-послуг-всі ці фундаментальні фактори мають ревальваційний вплив на курс", - підкреслив він.

Курс на 20 січня:

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 20 січня, зміцнився на 4 копійки – до 28,48 грн/дол.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,22 грн за долар, євро – 31,95 грн за євро.