Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,19 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 20 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,40 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,19 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,38/28,40 грн/дол., до євро - на рівні 32,17/32,19 грн/євро.

Курс на 19 січня:

Національний банк України на середу, 19 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,41 грн/дол., тобто гривня ослабла на 29 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозували, що в січні 2022 року гривня може ослабнути до рівня 28,2-28,3 грн/дол.

За прогнозом старшого фінансового аналітика групи ICU Тараса Котовича, курс долара наприкінці січня коливатиметься в діапазоні 28-28, 5 грн/долар