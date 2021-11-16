Середня сума договору у вересні склала 861,1 тис. грн.

За перші 9 місяців року українські банки видали понад 7,5 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму майже 6,1 млрд грн.

Як повідомила прес-служба Національного банку, у вересні 2021 року банки видали 943 іпотечних кредити на загальну суму 812 млн грн, про видачу нової іпотеки у звітному місяці поінформували 22 фінустанови.

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"Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, Нове іпотечне кредитування більш ніж подвоїлося за кількістю договорів і зросло у 2,7 раза в грошовому вимірі. Про це свідчать результати чергового опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кредити на покупку житла на вторинному ринку нерухомості зберігають домінантні позиції: їх частка у вересні склала 88% від кількості та 86% від обсягу всіх виданих іпотечних кредитів. Ринок іпотечного кредитування залишається концентрованим: 5 найактивніших банків уклали майже 90% нових угод.

Середня сума договору у вересні склала 861,1 тис. грн і була дещо нижчою, ніж у серпні (889,7 тис.грн) внаслідок зростання частки іпотечного кредитування в регіонах і зменшення середньої суми договору в Києві. Середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту становила у вересні 15,4% на первинному і 13,6% – на вторинному ринку.

Іпотека: що необхідно знати

Іпотечний кредит - це особлива форма кредиту, пов'язана з виникненням економічно-правових відносин між кредитором і позичальником з приводу руху позикових коштів, які надаються на довгостроковій основі під забезпечення нерухомим майном.

Наприкінці січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".

Автор: Катерина Жирій