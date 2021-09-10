За сім місяців цього року банки видали 5 626 іпотечних кредитів на загальну суму понад 4,4 млрд грн.

В Україні кредити на покупку житла на вторинному ринку нерухомості залишаються головним драйвером ринку, зокрема в липні 2021 року їх частка перевищила 90% від усіх виданих іпотечних кредитів як за кількістю договорів, так і за грошовими обсягами.

Як повідомив Національний банк на своєму офіційному сайті, про це свідчать результати чергового опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.

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У звіті наголошується, що банки в липні цього року видали 974 іпотечних кредити на загальну суму 773,2 млн грн. Загалом за перші сім місяців року банками видано 5 626 іпотечних кредитів на загальну суму понад 4,4 млрд грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року, обсяги нового іпотечного кредитування зросли у 2,3 раза за кількістю договорів і більш ніж в три рази в грошовому вимірі.

При цьому, за даними регулятора, ринок іпотечного кредитування залишається дуже концентрованим: п'ять найактивніших банків уклали 90% нових угод.

Середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту становила в липні 16,8% на первинному і 13,4% – на вторинному ринку. З початку року ставки знизилися відповідно на 0,1 на 0,6 процентного пункту.

Іпотека: що необхідно знати

Іпотечний кредит - це особлива форма кредиту, пов'язана з виникненням економічно-правових відносин між кредитором і позичальником з приводу руху позикових коштів, які надаються на довгостроковій основі під забезпечення нерухомим майном.

Наприкінці січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".

Автор: Богдан Слуцький