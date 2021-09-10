Банки в липні цього року видали 974 іпотечних кредити на загальну суму 773,2 млн грн / фото УНІАН, Володимир Гонтар

В Україні кредити на покупку житла на вторинному ринку нерухомості залишаються головним драйвером ринку, зокрема в липні 2021 року їх частка перевищила 90% від усіх виданих іпотечних кредитів як за кількістю договорів, так і за грошовими обсягами.

Як повідомив Національний банк на своєму офіційному сайті, про це свідчать результати чергового опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.

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У звіті наголошується, що банки в липні цього року видали 974 іпотечних кредити на загальну суму 773,2 млн грн. Загалом за перші сім місяців року банками видано 5 626 іпотечних кредитів на загальну суму понад 4,4 млрд грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року, обсяги нового іпотечного кредитування зросли у 2,3 раза за кількістю договорів і більш ніж в три рази в грошовому вимірі.

При цьому, за даними регулятора, ринок іпотечного кредитування залишається дуже концентрованим: п'ять найактивніших банків уклали 90% нових угод.

Середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту становила в липні 16,8% на первинному і 13,4% – на вторинному ринку. З початку року ставки знизилися відповідно на 0,1 на 0,6 процентного пункту.

Іпотека: що необхідно знати

  • Іпотечний кредит - це особлива форма кредиту, пов'язана з виникненням економічно-правових відносин між кредитором і позичальником з приводу руху позикових коштів, які надаються на довгостроковій основі під забезпечення нерухомим майном.
  • Наприкінці січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, наданими позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.
  • 26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".

Автор: Богдан Слуцький