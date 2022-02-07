Загалом у січні НБУ купив на валютному ринку 197,7 млн дол., продав – 1,5 млрд дол.

Міжнародні резерви України у січні зменшилися на 5,3% і станом на 1 лютого 2022 року склали 29,3 млрд дол.

Як повідомила прес-служба Національного банку, зменшення рівня міжнародних резервів упродовж минулого місяця зумовлене насамперед валютними інтервенціями Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним чинником.

"У січні на валютному ринку відчутно зріс попит на валюту насамперед через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Серед інших причин – сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що з метою згладжування надмірних коливань на валютному ринку і недопущення погіршення девальваційних та інфляційних очікувань Національний банк продавав валюту. Це дало змогу вгамувати тимчасовий сплеск попиту на валютному ринку, й наприкінці місяця ситуація нормалізувалася, а НБУ повернувся до купівлі валюти.

Загалом у січні НБУ купив на валютному ринку 197,7 млн дол, продав – 1,511 млрд дол. Обсяги чистого продажу валюти Національним банком становили 1,3 млрд дол.

Як змінювалися показники:

Міжнародні резерви України у 2021 році зросли на 6% і на 1 січня 2022 року склали 30,941 млрд дол.

Міжнародні резерви України у листопаді 2021 року зросли на 3% і на 1 грудня 2021 року склали 30,549 млрд дол.

Станом на 1 вересня міжнародні резерви України зросли до рекордного максимуму за останні 9 років.