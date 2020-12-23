Ця співпраця істотно підсилює капіталізацію і ліквідність sportbank.

"Я пишаюся тим, що робота команди sportbank була визнана кращою серед інших проектів і ми стали партнерами фінансово-промислової групи «ТАС», яка активно впроваджує у своїх бізнес-процесах інноваційні рішення. ТАСКОМБАНК - це технологічний банк і довгостроковий партнер, на якого можна розраховувати», — прокоментував партнерство з ТАСКОМБАНКОМ Нікіта Ізмайлов, співзасновник мобільного банку sportbank.

"Україна - країна з величезним потенціалом для розвитку необанкінгу і сучасних мобільних банків, тому ринок досить широкий і у нього є великий клієнтський потенціал. Співпраця з необанками є стратегічним напрямком розвитку для ТАСКОМБАНКу, і ми готові інвестувати в такі проекти", - заявив голова Наглядової ради ТАСКОМБАНКУ Сергій Попенко.

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"Я переконаний, що на банківському ринку України такі проекти можуть працювати та конкурувати цілком комфортно. Цей напрямок вважаємо перспективним, тому готові максимально сприяти своїми знаннями, можливостями та досвідом. Sportbank - професійна, активна і креативна компанія, яка ставить перед собою амбітні цілі", - підкреслив Володимир Дубей, голова правління ТАСКОМБАНКУ.

ТАСКОМБАНК - сильний гравець на банківському ринку: входить в ТОП-20 банків за розміром активів, а також визнаний системно важливим банком Національним банком України. Інтеграція з новим банком-партнером - це масштабування проекту sportbank і необмежені можливості для залучення клієнтів, видачі позик і кредитування.

Мобільний банк sportbank презентували в жовтні 2019 року. На кінець грудня 2020 року клієнтська база sportbank налічує вже понад 150 000 клієнтів. Ці клієнти обслуговуються на базі банку-емітента ОКСІ банк. Нові клієнти з грудня отримують карти на платформі ТАСКОМБАНКУ. Попри мультибанківську архітектуру, для всіх клієнтів мобільного банку нічого не змінюється: sportbank залишається самостійним продуктом і окремим брендом.

ТАСКОМБАНК заснований в 1989 році та є одним з перших комерційних банків в Україні. За розмірами чистих активів - у двадцятці найбільших банків країни. Входить до озвученого НБУ переліку системно важливих банків.

З 2004 року ТАСКОМБАНК є частиною фінансово-промислової групи "ТАС" Сергія Тігіпка. У липні 2020 року банк успішно пройшов процедуру рейтингування міжнародним рейтинговим агентством Moody's Investors Service, отримавши рейтинг на рівні суверенного рейтингу України.

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Автор: УНІАН