Позитивні тренди новим керівництвом ДПС продовжені не були - десь вони повільно загасають (наприклад, з ПДВ), а десь оперативно згорнуті (акцизи та податок на прибуток підприємств). Тому роботу нового керівництва податкової можна оцінити, в кращому випадку, на трійку.

Про це в інтерв'ю виданню «Тексти» розповів екс-голова ДПС України Сергій Верланов.

«Ми заклали здорові тренди, які сприяли наповненню бюджету протягом минулого року. Це і розробка постанови Кабміну №1165, яка дозволила ефективно боротися з горезвісними скрутками та скоротити їхній обсяг в рази, і перший в історії країни висновок з тіні значної частини підакцизних товарів (паливо, алкоголь і тютюн, - ред), підтвердженням чого були рекорди зі збору акцизного податку навесні. Але це не було продовжено після зміни керівництва», - розповів Сергій Верланов.

За його словами, новий голова ДПС Олексій Любченко протягом року любив хвалитися зменшенням обсягу фіктивного податкового кредиту.

«Але при цьому забував додати, що найкращий результат був навесні (травень - перший місяць роботи нового керівництва), а найгірший результат - восени. Тобто при його каденції чітко простежується негативний тренд. Велика частина досягнень, якими хизується пан Любченко - віртуальні. Катастрофи з податковими надходженнями минулого року не сталося, але тенденції дуже тривожні», - підкреслив Сергій Верланов.

Як раніше повідомлялося, у своїй колонці для видання «Новое время» екс-голова ДПС Сергій Верланов вказав на те, що 2020 рік Держмитслужба повністю провалила - виявилася нездатна виконати навіть зменшений план, направивши до бюджету на 28 млрд менше запланованого.

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Автор: УНІАН