Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,00 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 9 жовтня, залишився на попередньому рівні – 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 40,70 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 39,70 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 40,00 грн.

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Курс валют в Україні

9 довтня 2023 року з’явився свіжий курс валют. Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України залишився на рівні попереднього показника – 38,20 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав на 10 копійок і складає 40,80 грн за євро.

Аналітик Олексій Козирєв порадив, чи варто терміново купувати валюту. Експерт прогнозує, що курс долара в Україні до 11 жовтня у більшості кас банків і обмінників фінкомпаній перебуватиме у межах коридору: прийом і продаж від 38 до 39 грн/дол. Вартість євро, за його словами, коливатиметься від 39,55 до 41,34 грн/євро.

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