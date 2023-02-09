У 2021 році росіяни та білоруси постачали в Україну товарів на 11 млрд доларів.

Росія почала економічну війну проти України значно раніше 2014 та 2022 років.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Економічна війна Росії проти України почалася не в 2022 році і навіть не в 2014 році. Війна економічна почалася раніше. Принаймні, у другій половині 2013 року вона вже йшла повним ходом. Варто згадати сири, іншу молочну продукцію, металургійні вироби... Росія почала витісняти українські товари зі свого ринку не вчора і не позавчора, а робила це системно і послідовно протягом багатьох років", - зазначив він.

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Кисилевський підкреслив, що, на жаль, навіть з 2014 року Україна не змогла замінити всі російські товари власним виробництвом.

"У 2021 році росіяни та білоруси постачали в Україну товарів на 11 млрд доларів. І ще на 25,5 млрд доларів - поставляли на ринки країн ЄС. Це 36,5 млрд доларів, які вони заробили, і за ці гроші в тому числі фінансують збройну агресію проти нашої держави", - зазначив нардеп.

Економіка України в умовах війни

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України.

В умовах війни був прийнятий державний бюджет України на 2023 рік. Прогноз інфляції становить 28%. Доходи держбюджету в 2023 році очікуються на рівні 1,3 трлн грн, а витрати – 2,6 трлн грн. Прогнозований дефіцит бюджету складе більше 20% ВВП, або близько 38 млрд доларів. Витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

31 січня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про збільшення витрат держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.

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