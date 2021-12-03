Експерт прогнозує, що до кінця грудня гривня продовжить зниження.

Через загрозу дестабілізації в Україні інвестори виводять валюту з країни, що суттєво впливає на курс долара.

Таку думку, зазначається в матеріалі УНІАН, висловив кандидат економічних наук, експерт Олександр Хмелевський.

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"Через загрозу дестабілізації в країні як іноземні інвестори, так і вітчизняний бізнес виводять валюту з країни. Неспокійна ситуація і на зовнішніх ринках. Через новий штам коронавірусу Омікрон країни посилюють локдаун, а на фінансових ринках відбуваються суттєві коливання", - зазначив експерт.

Експерт прогнозує, що до кінця грудня гривня продовжить зниження.

"У грудні дія вищевказаних факторів не припиниться, події будуть розвиватися. До третьої декади грудня гривня, швидше за все, продовжить зниження. В кінці грудня і початку січня очікується стабілізація курсу, оскільки через свята знизиться ділова активність, спаде політична напруга", - заявив експерт.

За словами Хмелевського, у другій половині січня гривня продовжить падіння.

"У другій половині січня загострення політичної та економічної ситуації в Україні відновиться, а гривня продовжить падіння. Швидше за все, в січні гривня буде коливатися в коридорі 28-29 грн. за долар. Однак, якщо Росія почне наступ, будуть масові акції з метою відставки президента або почнеться світова фінансова криза, то девальвація гривні буде більш істотною", - прогнозує експерт.

Курс на 9 грудня:

Національний банк України на понеділок, 6 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій