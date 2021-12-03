Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,83 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 6 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 30,83 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,31/27,33 грн/дол., до євро - на рівні 30,85/30,87 грн/євро.

Курс на 3 грудня:

Національний банк України на п'ятницю, 3 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на грудень:

Експерти прогнозували, що в грудні курс долара закріпиться на позначці вище 27 грн/дол.

Також експерти прогнозують, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій