Найпомітніше в січні зменшилися обсяги оплат гаджетів і побутової техніки - на 31%.

У січні українці на 4% менше, ніж у грудні оплачували покупки картками в мережі торгових терміналів "ПриватБанку".

Як повідомила прес-служба банку, зниження обсягів безготівкових оплат у січні становить 16% і обумовлено традиційним зниженням купівельної активності після новорічних та різдвяних свят.

"Після новорічних свят українці менше купували продуктів харчування - на 14% порівняно з груднем 2022 року. Найпомітніше в січні впали обсяги оплат гаджетів і побутової техніки - на 31%, а витрати в мережах магазинів косметики і побутової хімії впали на 24%. Менше, ніж у грудні в перший місяць року українці купували пального - на 19%", – йдеться в повідомленні.

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Втім, як зазначили в "ПриватБанку", в січні українці більше купували ліків - на 1,5%.

Разом з тим витрати на кафе і ресторани в січні майже не змінилися порівняно з попереднім місяцем.

На що українці витрачають гроші під час війни

Дослідження експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua свідчило про те, що станом на 15 жовтня 2022 року кожному третьому українцю щомісяця не вистачає грошей до зарплати, а кожен четвертий витрачає на харчування до 60% свого бюджету.

Зазначалося, що через втрату роботи і скорочення заробітних плат, особливо на територіях активних бойових дій, з "раптовою бідністю" зіткнулися навіть представники середнього класу. На зниження доходів населення вплинув ряд факторів: втрата роботи, скорочення зарплат, інфляція та девальвація.

Також дослідження експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ІА свідчило про те, що українці незадоволені рівнем доходів, проте заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку.

У жовтні 2022 року українці зменшили витрати на одяг, взуття, електроніку та побутову техніку, при цьому більше платили картками за паливо.

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