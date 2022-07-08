Це відбулося, зокрема, завдяки активному працевлаштуванню за кордоном українців, які вимушено покинули країну.

У травні грошові перекази в Україну становили майже 1,2 млрд доларів, що відповідає довоєнному рівню.

Про це повідомляється у монетарному звіті Національного банку України.

"У травні грошові сягнули довоєнного рівня (майже 1,2 млрд доларів), а в середньому за 5 місяців 2022 року перевищили рівень 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У НБУ уточнили, що зростання грошових переказів у річному вимірі відновилося вперше з початку війни серед іншого завдяки активному працевлаштуванню за кордоном українців, що вимушено покинули країну.

Нагадаємо, раніше в НБУ повідомили, що на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за травень 2022 року склав 1162 млн доларів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

За даними Нацбанку, за січень-травень 2022 року в Україну надійшло 5 236 млн доларів, що на 7,9% менше, ніж роком раніше (5 684 млн доларів).

Нагадаємо, за 2019 рік українці переказали з-за кордону 12 мільярдів доларів. У 2020 році заробітчани переказали до України 11,98 млрд доларів. А в 2021 обсяг переказів склав трохи більше 15 млрд доларів.

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