Роботодавці сплачуватимуть певний відсоток від зарплати найманого працівника в якості пенсійного внеску, який включається до складу ЄСВ.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про обов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Проект Закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення" (№9212) розміщено на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою трансформації системи пенсійного забезпечення громадян України шляхом створення додаткової опори – обов’язкової накопичувальної системи, яка дозволить здійснювати громадянам додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість.

"Законопроектом передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників. Так, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023, 1,5% - у 2024, 2% - у 2025 роках від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету України", - йдеться в документі.

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При цьому розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці. Такі ж умови державного співфінансування пропонуються також для участі в системі для фізичних-осіб підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною.

Законопроектом пропонується встановити, що кошти накопичувальної системи є власністю учасників системи у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців.

Управління активами недержавний пенсійних фондів буде здійснюватися авторизованими компаніями з управління активами. Зберігання пенсійних накопичень буде здійснюватися авторизованими 4 банками-зберігачами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

"Пенсійні накопичення учасників пенсійних фондів зберігаються від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти", - сказано в документі.

Зазначається, що з 2026 року учасники системи зможуть самостійно обирати недержавний пенсійний фонд, в якому вони будуть формувати свої пенсійні накопичення.

Пенсії в Україні - деталі

У січні 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав впровадження обов’язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів роботи уряду на 2023 рік.

Кабінет міністрів планував у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Шмигаль заявляв, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні 2021 року уряд затвердив Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

У вересні 2022 року Шмигаль зазначив, що він впевнений в ухваленні найближчим часом законодавства щодо запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. При цьому в листопаді 2022 року Верховна Рада відклала розгляд законопроекту про впровадження накопичувальної пенсійної системи на невизначений строк.