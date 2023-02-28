Уряд і народні депутати працюють над фундаментальною пенсійною реформою, а з 1 березня в Україні розпочнеться індексація пенсій.

Створення архітектури нової пенсійної системи є одним із ключових завдань уряду на 2023 рік. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд разом із народними депутатами працює над фундаментальною пенсійною реформою. Мова йде про запуск системи обов’язкового пенсійного накопичення. Українці матимуть власні пенсійні накопичувальні рахунки. Створення архітектури нової пенсійної системи є одним із ключових завдань уряду на 2023 рік", - сказав він.

Також Шмигаль нагадав, що з 1 березня в Україні розпочнеться індексація пенсій. За його словами, пенсії зростуть на 20%.

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"Індексація торкнеться 10,5 мільйонів пенсіонерів. Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках. В умовах війни ресурси держави обмежені. Головним пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому ухвалили рішення, що максимальний розмір підвищення складе 1,5 тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою. Це справедливий баланс", - сказав він.

Крім того, Шмигаль наголосив на тому, що водночас уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат, яку ініціював президент Володимир Зеленський.

"Пенсіонери старше 80 років отримуватимуть додатково 570 грн щомісяця. Для пенсіонерів у віці 75-80 років доплата складе 456 грн, а для пенсіонерів віком 70-75 щомісячна доплата буде 300 гривень", - сказав він.

З 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, а влітку індексація торкнеться пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, додав прем'єр.

Пенсійна реформа в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи. Тоді ж прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року. За його словами, поширення досвіду впровадження таких соціальних пакетів на соціальних працівників, вчителів, військових є важливим елементом переходу до накопичувальної пенсійної системи.

Також було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії. Накопичення будуть стягуватися з суми податків, які щомісяця платить працівник і його роботодавець - 2% від зарплати.

Наприкінці 2022 року міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що реформа по введенню обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення може початися у 2024 році. Тоді вона зазначила, що швідкість впровадження залежить від парламенту, який мав ухвалити відповідний законопреокт.

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