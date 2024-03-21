Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 22 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,92 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 22 копійки, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта трохи послабшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,47 грн/євро, тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,89/38,95 грн/дол., євро – 42,44/42,50 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 21 березня, не змінився і складає 39,35 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні також незмінний – 42,95 грн за євро.

Наступного тижня, з 25 по 31 березня, глобальних новин з валютного ринку не очікується: курси валют можуть щоденно змінюватися як в одну, так і іншу сторону, однак такі зміни не виходитимуть за межі валютних коридорів, прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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