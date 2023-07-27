Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення.

До державного бюджету України надійшло 1,5 мільярда доларів пільгового фінансування. Як повідомили у Міністерстві фінансів, кошти позики надаються під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку.

"Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення. Вдячний за невпинну підтримку України Уряду Японії під час головування в G7, а також команді Світового банку", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала понад 581 млн доларів пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA).

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У поточному році очікується, що уряд Японії надасть ще 2 млрд доларів прямої бюджетної підтримки через Цільовий фонд Світового банку.

Допомога Україні від Японії

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) та українське Міністерство інфраструктури працюють над спільною реалізацією Програми з екстреного відновлення України на загальну суму понад 575 мільйонів доларів.

Програма охоплює такі сфери, як гуманітарне розмінування, підтримка транспортної галузі, відновлення критичної інфраструктури, управління відходами руйнувань, медичні та освітні послуги, підтримка аграрного сектору тощо.

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