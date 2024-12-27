Залучені кошти забезпечать виплати допомоги ВПО та особам з інвалідністю.

До держбюджету України надійшов транш обсягом 485 млн доларів за проєктом Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Зазначається, що з цієї суми 465 млн доларів складає пряма бюджетна підтримка від США на поточний рік; 20 млн доларів - допомога від Світового банку через Цільовий фонд багатьох донорів зі співфінансування проєкту PEACE in Ukraine.

У відомстві уточнили, що фінасування в межах PEACE in Ukraine спрямовується на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету. Залучені кошти допоможуть забезпечити виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам з інвалідністю.

Відео дня

У Мінфіні повідомили, що з 2022 по 2024 рік пряма бюджетна підтримка України з боку США перевищила 30 млрд доларів. При цьому разом із проєктом USAID SOERA та DBS Audit Activity здійснюється моніторинг використання фінансової допомоги у США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine - перевірка за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у рамках проєкту PEACE in Ukraine.

Міжнародна допомога Україні - останні новини

23 грудня до державного бюджету України надійшов сьомий транш обсягом близько 1,1 мільярда доларів від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Також ми писали, що Україна отримає у 2025 році близько $38 млрд зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Такий прогноз озвучив член ради Національного банку України Василь Фурман.

Вас також можуть зацікавити новини: