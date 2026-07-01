Україна може отримати мільярди євро з Європейського фонду миру, - Reuters

Фонд миру був створений як позабюджетний механізм ЄС для фінансування військової допомоги партнерам.

Україна закликає своїх партнерів у Європейському Союзі спрямувати 6,6 мільярда євро (7,5 млрд доларів), доступних у межах Європейського фонду миру, на військову допомогу. Про це йдеться в листі міністра оборони України Михайла Федорова, з яким ознайомився Reuters.

В Україні вважають, що ці кошти дозволять скористатися "вікном можливостей" на полі бою, яке, за оцінками фахівців, триватиме від шести до дев'яти місяців.

Загальні потреби Києва у сфері оборони цього року оцінюються приблизно у 136 млрд євро, з яких близько 53 млрд євро покриває державний бюджет. Це означає, що для повного забезпечення оборонних спроможностей держава потребує значного обсягу міжнародної допомоги.

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Фінансова допомога Україні – останні новини

Нещодавно до спеціального фонду державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу в розмірі 3,8 мільярда євро. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

Отримані кошти спрямують на фінансування першочергових потреб оборони, зокрема виробництво українських безпілотників, нарощування можливостей оборонно-промислового комплексу та забезпечення нагальних поставок для українських військових на фронті.

А ще раніше Україна отримала від Європейського Союзу перший транш у розмірі 3,2 млрд євро в межах кредитної програми загальним обсягом 90 млрд євро. За словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, кошти, що надійшли до державного бюджету, спрямують на зміцнення обороноздатності країни та забезпечення її соціальної стійкості.

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