Поки питання заморожених активів РФ залишається невирішеним, союзники продовжують підтримку Києва.

Рада ЄС ухвалила рішення про виплату Україні 2,3 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Рішення було ухвалене за результатами третього кварталу 2025 року. Як зазначає голова Кабміну, Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України. Було реалізувано низку системних реформ в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи.

Даний транш є вже шостим в межах чинної програми. Гроші потрібні для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення російського агресора.

Загалом Україні може знадобитися 135 мільярдів євро протягом наступних двох років, тож наразі головним питанням залишається використання заморожених в ЄС російських активів для репараційної позики Києву.

Згідно з джерелами Bloomberg, вже в п’ятницю, 12 грудня, ЄС може ухвалити безпрецедентне рішення щодо продовження арешту росактивів кваліфікованою більшістю голосів, а не одноголосно.

Це необхідно для того, аби подолати сумніви Бельгії та можливе вето Угорщини, і в підсумку сподіватися на ухвалення передачі росактивів Україні на саміті ЄС, що відбудеться 18 грудня.

Без заморожених активів РФ у союзників не вистачає коштів, аби покрити дефіцит бюджету України на наступний рік. Якщо репараційний кредит все ж ухвалять, це одночасно забезпечить Києву більш сильну позицію на майбутніх переговорах з Москвою.

