Уряд уклав цю угоду ще у грудні минулого року.

Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект №0109 проголосували 336 народних депутатів.

"Фінансова угода передбачає отримання кредитної лінії Європейського інвестиційного банку у розмірі 340 млн євро на фінансування заходів, спрямованих на фінансування проектів з відновлення соціальної, транспортної інфраструктури регіонів, що постраждали внаслідок військового конфлікту на сході України (підконтрольні Уряду України), а також у тих, що зазнали найбільшого навантаження через значний наплив внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2020 року Європейський інвестиційний банк та уряд України уклали 3 кредитні угоди на загальну суму 640 млн євро для реалізації пріоритетних проектів у сферах транспорту та інфраструктури. Зокрема, 340 млн євро ЄІБ планував спрямувати на відновлення і поліпшення ключової соціальної і транспортної інфраструктури в східному регіоні.

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Автор: Дмитро Шварц