За словами екоактивіста Остапа Єднака, Україна почала імпорт лісу через складнощі на внутрішньому ринку.

Україна почала імпорт лісу-кругляка з Євросоюзу.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав екоактивіст і член правління мережі захисту національних інтересів "АНТС" Остап Єднак.

"Україна почала імпорт лісу-кругляка з Євросоюзу. Саме так. Ви все правильно зрозуміли. На фото - перша партія дуба з Франції. У найближчі місяці її перероблять на ламель і відправлять за кордон (в Європу, США, Японію або ще кудись)", - написав він, прикріпивши до посту фото.

За його словами, це не означає, що ліс-кругляк з ЄС коштує дешевше або в Україні його немає, але в країні склалася катастрофічна ситуація для виробників, які працюють офіційно. Більшість сировини йде на чорний і сірий ринок через схеми та корупцію. Для "білих" деревообробників залишки сировини виставляють на аукціон, де через штучний дефіцит ціни "злітають до небес".

"Тому стає вигідно купувати ліс-кругляк в ЄС. Тому що там існує ринок... ринок потрібно тотально виводити з тіні та схем. Єдині правила для всіх, повна прозорість, електронний облік деревини та ланцюга поставок з відкритими даними. Інституційна реформа лісгоспів із зовнішнім аудитом, наглядовими радами й без впливу чиновників", - написав він.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має намір переглянути обмеження на експорт лісоматеріалів з України з урахуванням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

У квітні 2015 року Верховна Рада прийняла зміни до Закону "про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді). Цим документом вводиться 10-річний мораторій на вивезення цієї продукції за межі митної території України.

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Автор: Ганна Нагорна