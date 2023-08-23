З початку року сума вкладів зросла на 58 млрд гривень.

Станом на 1 серпня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. ФОПів) у банках України склала 1,110 трлн гривень, що на 12,1 млрд гривень перевищує показник станом на 1 липня.

Як повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб, показник серпня також на 58,3 млрд гривень перевищує суму вкладів на 1 січня 2023 року.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок серпня 2023 року:

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вклади у національній валюті - 714,0 млрд грн;

вклади в іноземній валюті - 395,8 млрд грн.

Зазначаєтся, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2023 року становила 3,1%, а сума їхніх вкладів склала 136,4 млрд гривень (12,3% від загальної суми вкладів).

У фонді нагадали, що з 13 квітня 2022 року, після ухвалення відповідного закону, на час дії в Україні воєнного стану та протягом 3 місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т. ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня завершення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис грн.

Депозити в Україні

За прогнозом директора департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитра Замотаєва, до вересня ставки за гривневими депозитами можуть скоротитися із 21% до 19%. Це пов’язано із зниження Національним банком облікової ставки з 25% до 22%. А до кінця року регулятор може ще більше знизити облікову ставку, що в свою чергу призведе до зниження ставок за гривневими депозитами для українців.

Що стосується валютних депозитів, то, за даними Замотаєва, у найближчі три місяці понад третина банків можуть істотно переглянути ставки. На його думку, тенденція до поступового збільшення ставок за валютними вкладами з розміщенням до 12 місяців триватиме до вересня, що поступово "виведе" валютні депозити на конкурентний рівень з гривневими.

За цей час максимальні ставки за доларовими депозитами можуть зрости з 3 до 3,3% річних, а за вкладами в євро - з 2,3 до 2,5%.

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