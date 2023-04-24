Станом на 1 квітня загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1,062 трлн грн.

Станом на 1 квітня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,062 трлн грн, що на 6,6 млрд грн перевищує показник станом на 1 березня.

Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Зазначається, що із загальної суми вкладів фізосіб на початок квітня, вклади в національній валюті становлять 647,1 млрд грн (+5,5 млрд грн за березень); вклади в іноземній валюті – 414,9 млрд грн (+1,1 млрд грн за березень).

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Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня склала 3%, а сума їх вкладів склала 117,7 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів).

У фонді нагадали, що всі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2023 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 65 банків.

Вклади під час війни

Станом на 1 січня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) становила 675,6 млрд грн, що на 11,2%, або 68,0 млрд грн, більше, ніж на 1 січня 2021 року (607,6 млрд грн). Вклади 98% вкладників у банках-учасниках Фонду гарантування не перевищували 200 тис.грн.

За даними НБУ, українці почали активніше користуватися послугами різних банків: у 2022 році кількість клієнтів банків зросла майже на 10% і становила понад 79 млн осіб.

1 квітня 2022 року Верховна Рада на закритому засіданні ухвалила закон, який передбачає гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення. Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень.

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