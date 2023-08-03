Експерт вважає, що доларові депозити стануть такими ж прибутковими, як і гривневі.

До вересня ставки за гривневими депозитами можуть скоротитися із 21% до 19%, в той час, як ставки по доларовим вкладенням зростуть.

Про це журналістам повідомив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв, зазначивши при цьому, що стабільність на валютному ринку, поступовий економічний розвиток країни та низький рівень інфляції спонукали НБУ до зниження облікової ставки на 3 відсоткові пункти (в.п.) до 22%.

Він вважає цілком ймовірним, що до кінця року розмір ставки може скоротитися до 20%. А це в свою чергу призведе до зниження ставок за гривневими депозитами для українців.

Відео дня

"До вересня вони можуть скоротитися в середньому на 1-2 в.п. - максимальні ставки з розміщенням вкладу від 3 міс. до 1 року з наявних 21% скоротяться до 19%, середні ставки за депозитами від 3 міс. становитимуть до 11-12%, а від 3 міс. до 1 року - до 16%", - сказав Замотаєв.

Щодо валютних депозитів, то, за даними експерта, у найближчі 2-3 місяці понад третина банків можуть істотно переглянути ставки. На думку банкіра, тенденція до поступового зростання ставок за валютними депозитами з розміщенням до 1 року триватиме мінімум до вересня, що поступово "виведе" валютні депозити на конкурентний рівень з гривневими вкладами.

За цей час максимальні ставки за доларовими депозитами можуть зрости з 3 до 3,3% річних, а за вкладами в євро – з 2,3 до 2,5%.

"Таким чином, за рівнем максимально можливого прибутку та з урахуванням можливих курсових коливань, валютні депозити стануть співмірними гривневим вкладам", - додав Замотаєв.

Прибутковість гривневих депозитів

Як повідомляв УНІАН, на початок червня українські банки суттєво підвищили прибутковість гривневих депозитів. Станом на початок червня максимальні ставки за депозитами терміном розміщення від 9 місяців до 1 року досягли 20-21%.

Станом на травень цього року обсяг депозитів українців та бізнесу в українських банках становить майже 2 трлн грн, що на третину більше, ніж минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: