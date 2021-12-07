Середня сума податку до повернення склала 3 тис.грн.

Станом на 1 грудня 2021 року податковою знижкою скористалися 133 тис. громадян - їм повернуть з бюджету 399,6 млн грн.

Про це повідомила Державна податкова служба на своєму офіційному сайті.

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"Станом на 1 грудня 2021 року Декларації про майновий стан і доходи, отримані у 2020 році, для отримання податкової знижки подали понад 133 тис.громадян. До повернення з бюджету декларанти визначили 399,6 млн гривень. Протягом 2020 року правом на податкову знижку скористалися понад 150 тис.осіб, які задекларували до повернення 389,2 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку 2021 року середня виплата податкової знижки склала 3 тис.грн, а у 2020 році - 2,6 тис. грн.

"Середня сума податку на доходи фізичних осіб, яка була заявлена у 2021 році до повернення з бюджету у зв'язку з використанням права на податкову знижку, на одну людину становить 3 тис.грн. У 2020 році цей показник становив 2,6 тис.гривень", - йдеться в повідомленні.

Податкова знижка:

Для отримання податкової знижки громадяни повинні до 31 грудня 2021 року включно подати податкову декларацію про доходи, отримані протягом минулого року.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума, на яку дозволяється зменшення загального річного оподатковуваного доходу (вартість) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року.

Автор: Богдан Слуцький