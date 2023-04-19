Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію в готівковій формі.

Українці, які виїхали за кордон, зможуть отримувати пенсію міжнародними перекладами.

Як йдеться в повідомленні Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій, перекази здійснюватиме "Укрпошта".

Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію в готівковій формі.

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"Виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (при наявності технічної можливості в АТ "Укрпошта" здійснювати переказ коштів в країну перебування)", — йдеться в повідомленні.

Зазначена категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом відправки заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

Пенсії під час війни

20 березня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про особливості призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях ведення бойових дій. Повідомлялося, що пенсія призначатиметься з наступного дня після досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, незалежно від строку звернення до Пенсійного фонду.

12 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості призначення пенсій особам на окупованих територіях або територіях ведення бойових дій. Повідомлялося, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Закон спрямований на забезпечення реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану.

Українцям пояснили, як тепер будуть призначатися виплати. Закон також поширюється на громадян, які проживають на окупованих територіях або місцях бойових дій, але залишили їх.

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