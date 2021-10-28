Українці можуть через суд оскаржити суми заборгованості

Українці, у яких є заборгованості з оплати послуг ЖКГ, зможуть отримати допомогу від держави у вигляді субсидії. Для цього необхідно укласти договір про реструктуризацію.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Для підписання договору про реструктуризацію боргу по ЖКГ необхідно звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії.

За законами ЖКГ, субсидія не призначається, якщо є заборгованість, яка прострочена понад три місяці, але термін позовної давності не закінчився, а загальна сума понад 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 гривень.

Читайте такожВ Україні змінять розмір пенсій: хто і на які гроші може розраховуватиПри цьому, якщо договір про реструктуризацію уклали протягом двох місяців з початку опалювального сезону, то субсидію призначать з початку опалювального сезону.

Крім того, українці можуть через суд оскаржити суми заборгованості, що також є підставою для призначення субсидії. Водночас субсидію не призначатимуть, якщо є борги по аліментам.

Як раніше повідомляв УНІАН, деякі особи, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше 3 місяців, не матимуть права на отримання субсидії. крім цього, субсидія не призначається, якщо на банківському рахунку члена домогосподарства є депозит, що перевищує 100 тисяч гривень.

Автор: Анастасія Горбачова