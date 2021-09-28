Як розповіла міністр соціальної політики, підвищення норм споживання відбудеться автоматично.

На тлі повідомлень про те, що вже трьом областям України загрожує "червона" зона карантину, у Мінсоцполітики розповіли про ситуацію з субсидіями. Так, українцям, які мешкають у регіонах, котрі потраплять до "червоної" зони, автоматично піднімуть норми споживання комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна на прес-конференції.

"Ми зараз бачимо нове загострення епідемії COVID-19. Деякі регіони можуть повернутися до "червоної" зони з усіма відповідними обмеженнями. Для мешканців регіонів, які потрапляють до "червоного" рівня небезпеки, одразу на 50% будуть збільшені норми споживання основних комунальних послуг при розрахунку субсидії. Це відбудеться автоматично", - сказала вона.

За словами міністра, такі підвищені норми споживання уряд запровадив ще навесні 2020 року.

Читайте такожВ Україні зросла середня зарплата - Держстат"Ми розуміли, що при обмеженнях "червоної" зони люди вимушено знаходяться вдома: працюють з дому, діти вчаться дистанційно, отже, родини споживають більше води, газу, електрики. Тому така урядова норма передбачена в постанові, і вона буде діяти, якщо регіон буде включено до "червоної" зони", - сказала міністр.

Як повідомляв УНІАН, з 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановлено на території всіх регіонів України. Окрім цього, сьогодні у Мінсоцполітики повідомили про середній розмір субсидії на цю зиму.

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Автор: Катерина Жирій