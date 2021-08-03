Дострокова пенсія нараховується довічно.

В Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.

Про це йдеться в пункті 3 статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Як зазначається в законі, йдеться про певні материнські пільги та пільги для працівниць шкідливих професій.

Хто має право вийти на пенсію в 50 років:

жінки, які народили п'ятьох або більше дітей;

жінки, у яких діти є інвалідами дитинства;

жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах.

Які виробництва вважаються шкідливими:

До шкідливих або небезпечних відносяться професії, які стосуються:

гірничих робіт;

видобутку газу;

рудної промисловості;

хімічна промисловість;

металургії.

Пенсію в 45 років можуть оформити:

працівниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;

працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;

працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.

Пенсію в 50 років можу оформити:

працівниці, зайняті повний робочий день на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці.

Особливості пільгової пенсії:

дострокова пенсія нараховується довічно;

перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;

жінка, яка оформляє дострокову пенсію, повинна мати страховий стаж не менше 15 років.

Як дізнатися свій страховий стаж:

Страховий стаж можна на сайті Пенсійного фонду.

Пенсійний вік для жінок:

В Україні з 1 квітня 2021-го збільшили пенсійний вік для тих українок, які народилися після 1 квітня 1961-го. Вони зможуть отримувати виплати з 60 років.

Як змінилися вимоги:

у 59,5 років можуть виходити на пенсію ті жінки, які народилися з 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961-го;

у 60 років можуть виходити на пенсію ті, хто народився після 1 квітня 1961-го.

В Україні пенсійний вік один з найнижчих в Європі.

У багатьох сусідніх країнах вік виходу на заслужений відпочинок вже підвищили до 63-65 років.

Держбюджет-2021 і пенсії:

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 березня 2021 року в Україні проведена планова індексація пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року.

З 1 липня 2021 щомісячну доплату у розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

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З 1 липня доплату отримали пенсіонери з інвалідністю, чий загальний розмір пенсії з урахуванням підвищень, компенсацій тощо, не досягає 2,2 тис.грн. Сума надбавки буде дорівнювати сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Анонсоване на 1 липня підвищення пенсій українцям, які досягли 75 років було перенесено на 1 жовтня.

Автор: Олена Коваленко