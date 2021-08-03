В Україні певна категорія жінок можуть вийти на пенсію у віці 50 років.
Про це йдеться в пункті 3 статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
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Як зазначається в законі, йдеться про певні материнські пільги та пільги для працівниць шкідливих професій.
Хто має право вийти на пенсію в 50 років:
- жінки, які народили п'ятьох або більше дітей;
- жінки, у яких діти є інвалідами дитинства;
- жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах.
Які виробництва вважаються шкідливими:
- До шкідливих або небезпечних відносяться професії, які стосуються:
- гірничих робіт;
- видобутку газу;
- рудної промисловості;
- хімічна промисловість;
- металургії.
Пенсію в 45 років можуть оформити:
працівниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;
працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;
працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.
Пенсію в 50 років можу оформити:
працівниці, зайняті повний робочий день на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці.
Особливості пільгової пенсії:
дострокова пенсія нараховується довічно;
перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;
жінка, яка оформляє дострокову пенсію, повинна мати страховий стаж не менше 15 років.
Як дізнатися свій страховий стаж:
Страховий стаж можна на сайті Пенсійного фонду.
Пенсійний вік для жінок:
В Україні з 1 квітня 2021-го збільшили пенсійний вік для тих українок, які народилися після 1 квітня 1961-го. Вони зможуть отримувати виплати з 60 років.
Як змінилися вимоги:
- у 59,5 років можуть виходити на пенсію ті жінки, які народилися з 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961-го;
- у 60 років можуть виходити на пенсію ті, хто народився після 1 квітня 1961-го.
- В Україні пенсійний вік один з найнижчих в Європі.
- У багатьох сусідніх країнах вік виходу на заслужений відпочинок вже підвищили до 63-65 років.
Держбюджет-2021 і пенсії:
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.
- Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.
- Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.
- 27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.
- 17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.
- Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- З 1 березня 2021 року в Україні проведена планова індексація пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).
- З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року.
- З 1 липня 2021 щомісячну доплату у розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).
- У червні пенсіонерам повинні були видати підвищені пенсії та доплату за квітень і травень
- З 1 липня доплату отримали пенсіонери з інвалідністю, чий загальний розмір пенсії з урахуванням підвищень, компенсацій тощо, не досягає 2,2 тис.грн. Сума надбавки буде дорівнювати сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.
- Анонсоване на 1 липня підвищення пенсій українцям, які досягли 75 років було перенесено на 1 жовтня.