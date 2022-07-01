Частина недоотриманого доходу припадає на угоди купівлі-продажу, які не відбулися.

В Україні в результаті вторгнення Росії не відбулося більше 51 тисячі угод купівлі-продажу землі. Через це землевласники недоотримали близько 4,2 мільярда гривень. При цьому прямий збиток сільському господарству вже досяг $4,3 мільярда.

Про це на брифінгу в медіацентрі Україна, який опублікований в YouTube, заявив заступник міністра агрополітики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.

"Ми бачимо, що через початок повномасштабної війни більше 51 тисячі угод купівлі-продажу землі, на жаль, не відбулося. Землевласники недоотримали близько 4,2 мільярда", - сказав Дмитрасевич.

З посиланням на дані Київської школи економіки він розповів, що прямі збитки сільського господарства вже досягли $4,3 мільярда. Значна частина збитку була нанесена через замінування і знищення полів.

"У нас є території, на яких відбуваються військові дії, є тимчасово окуповані території і відносно більш безпечні території в центрі і на заході. Прогноз по цих регіонах все ж оптимістичніше. Ми думаємо, що ціна буде рости", - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Одеській і Миколаївській областях аграрії почали збирання ранніх зернових і зернобобових культур на площі 42,2 тис.га. незважаючи на постійні обстріли, люди і Спецтехніка працюють і під час комендантської години.

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