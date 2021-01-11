Нещодавно портфель інвесткредитів для бізнесу від Укргазбанку перетнув мільярдну позначку. Як зазначають на сайті банку, 70% кредитів, виданих банком в рамках президентської доступної програми, – це саме інвестиційні кредити.

Президентська програма працює майже рік, і весь цей час Укргазбанк – абсолютний лідер у наданні інвесткредитів для бізнесу. Це саме ті кредити, що дозволяють економіці розвиватися завдяки реалізації нових перспективних проєктів.

На сайті держбанку йдеться: станом на 1 січня 2021 українські підприємці отримали 1032 кредити на суму 1,5 млрд грн, з них 1,015 млрд грн – на інвестиційні цілі.

За даними Міністерства фінансів наразі банки видали 7575 позик за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 17,4 млрд грн. З них 10,8 млрд грн видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 3,4 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 3,3 млрд грн – антикризові кредити під 3%.

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Автор: УНІАН