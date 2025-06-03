За президентський законопроєкт проголосувало 287 нардепів.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Військового омбудсмена". Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв законопроєкт за № 13266 щодо створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності Військового омбудсмена", - написав він у Telegram.

За його словами, за його ухвалення за основу проголосувало 287 народних депутатів.

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Даний законопроєкт був внесений до парламенту президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook зазначав, що основна мета законопроєкту - створити незалежну інституцію, яка матиме реальні повноваження, прозорі процедури й ефективні механізми реагування на порушення прав захисників.

За його словами, законопроєкт розроблений фахівцями Міністерства оборони у співпраці з Уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців, громадянським суспільством, юристами, військовими, і внесений главою держави до парламенту як невідкладний.

"Це дієвий механізм цивільного контролю, який працюватиме на:

підвищення довіри до командування й держави,

посилення військової справедливості,

зміцнення бойового духу і згуртованості", - вважає Умєров.

При цьому додав, що усі воїни мають знати, куди звернутися, якщо їхні права порушено. "І, головне, реакція обовʼязково буде! Саме тому ця інституція має бути сильною, незалежною й ефективною", - вважає міністр оборони.

Відповідно до законопроєкту, військовий омбудсман призначатиметься президентом України строком на п’ять років. Матиме право обіймати посаду не більше двох термінів поспіль. На цю посаду зможе претендувати громадянин України:

віком від 30 років,

з вищою освітою не нижче рівня магістра,

який володіє державною мовою,

має високі моральні якості та бездоганну репутацію,

проживає в Україні протягом останніх п’яти років,

придатний до виконання службових обов’язків за станом здоров’я.

В той же час на цю посаду не може призначатися особа, яка має непогашену судимість, з корупційним минулим, члени політичних партій, військовослужбовці, іноземні громадяни та ті, що мають аліментну заборгованість.

Військовий омбудсмен

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня президент України Володимир Зеленський анонсував створення в країні інституції військового омбудсмена. Він зазначав, що створення такої інституції обговорювалося з міністром оборони, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства.

30 грудня Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

За його словами, Решетилова відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця, яка вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців.

Тоді Зеленський зазначав, що головне завдання – разом із Міністерством оборони, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

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