Стартова ціна аукціону становила 8,6 мільйона гривень.

Фонд державного майна продав на приватизаційному аукціоні черговий спиртзавод державного підприємства "Укрспирт" - Лужанське місце здійснення діяльності за 21 млн грн, що у 2,4 раза більше стартової ціни.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

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"Стартова ціна аукціону становила 8,6 млн грн, таким чином, завдяки прозорим конкурентним торгам, ціна зросла у 2,4 раза. Переможцем став один з трьох учасників відкритих торгів, який зробив найвищу початкову цінову пропозицію та утримував лідерство за розміром ставок протягом всього аукціону", - сказано в повідомленні.

Лужанське МЗД розташоване в Чернівецькій області та містить 920 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Хронологія подій

3 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про лібералізацію у сфері виробництва спирту та скасування державної монополії на спиртову галузь. Монополістом у спиртовій галузі України було державне підприємство "Укрспирт", створене на базі однойменного концерну у 2010 році.

Уряд почав приватизацію "Укрспирту", яку планує завершити до 1 липня 2021 року, виставивши на продаж понад 40 заводів.

Станом на 26 листопада Фонд державного майна року провів аукціони з продажу 8 спиртзаводів і виручив за них 448 млн грн.

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Автор: Дмитро Шварц