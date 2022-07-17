До оновленого переліку територіальних громад, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні входять громади з 9 областей.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Таким чином, станом на 14 липня до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входять громади з 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської (19), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку наразі 313 громад.

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - йдеться в повідомленні.

Перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується. Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна на цифровій мапі міністерства.

Як повідомляв УНІАН, уряд виплачуватиме переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, також по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину або інваліда, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

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