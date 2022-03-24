Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень.

В Україні запускають комплексну програму підтримки українців, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. "Гроші, робота, житло. Три основні напрямки, які охоплює ця програма", — зазначив очільник Уряду.

Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Виплати здійснюватимуться через Дію, на картку в банку. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала в більш безпечні регіони.

Крім того, уряд розпочинає програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава виплачуватиме роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів, по 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого.

Тиждень тому уряд ухвалив рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах. Тепер всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг.

Реалізація починається 21 березня з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. З 30 березня запрацює реєстрація через Дію.

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