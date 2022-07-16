ВПО можуть виселити лише при наданні іншого житла.

Переселенці, яких розмістили в навчальних закладах, можна виселити тільки при наданні їм альтернативного житла.

Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

"Напередодні нового навчального року в Мінреінтеграції почали надходити скарги від ВПО про те, що деякі навчальні заклади хочуть їх виселяти. За словами Ірини Верещук, за період з 7 по 13 липня на гарячі лінії Мінреінтеграції надійшло 312 таких сигналів. Непоодинокі випадки і того, що з переселенців намагаються стягувати орендну плату за тимчасовий притулок", - зазначили у відомстві.

За словами Верещук, людей, які мали тимчасово переселитися до навчальних закладів, до початку навчального року потрібно забезпечені альтернативним житлом, придатним для проживання, утепленим та відремонтованим.

У зв'язку з цим, місцева влада зобов'язала створити додаткові резервні місця для розміщення переселенців. У міністерстві додали, що тимчасові притулки для ВПО будуть реконструйовані або відремонтовані до холодів.

Нагадаємо, у західних областях України шукають нові прихистки для внутрішньо переміщених осіб, які розміщуються в закладах освіти. Школи треба звільнити до початку навчання.

Зокрема, у Львові у закладах освіти проживає 2,5 тисячі людей (навесні їх було 20 тисяч). Їх планують переселити, аби звільнити школи до початку навчального року.

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