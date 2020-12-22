За словами прем'єра, на сьогодні найважливішим завданням уряду залишається пом'якшення впливу COVID-19 на економіку.

Виконання державного бюджету в першому кварталі наступного року дасть можливість говорити про перегляд деяких його параметрів в частині збільшення фінансування важливих для України програм.

Як передає прес-служба про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з послами США, Німеччини, Японії, Франції, Італії, Великобританії, Канади та представником Євросоюзу в Україні.

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"У бюджеті також передбачено створення спеціального фонду, кошти з якого будуть виділятися на закупівлю вакцини від коронавірусу", - цитує Шмигаля його прес-служба.

Прем'єр зазначив, що на сьогодні найважливішим завданням уряду залишається пом'якшення впливу COVID-19 на економіку. Зокрема, за його словами, успішно реалізується державна програма стимулювання економіки.

"Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проектів у різних галузях. Проекти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема, на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів і бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні", - сказав Шмигаль.

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Автор: Дмитро Шварц