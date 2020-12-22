Виконання державного бюджету в першому кварталі наступного року дасть можливість говорити про перегляд деяких його параметрів в частині збільшення фінансування важливих для України програм.
Як передає прес-служба про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з послами США, Німеччини, Японії, Франції, Італії, Великобританії, Канади та представником Євросоюзу в Україні.
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"У бюджеті також передбачено створення спеціального фонду, кошти з якого будуть виділятися на закупівлю вакцини від коронавірусу", - цитує Шмигаля його прес-служба.
Прем'єр зазначив, що на сьогодні найважливішим завданням уряду залишається пом'якшення впливу COVID-19 на економіку. Зокрема, за його словами, успішно реалізується державна програма стимулювання економіки.
"Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проектів у різних галузях. Проекти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема, на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів і бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні", - сказав Шмигаль.
Держбюджет-2021: що відомо
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову «Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
- 21 грудня 2020 року Разумков підписав закон про держбюджет України на 2021 рік.
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