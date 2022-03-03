Фонди створюються за дорученням президента Володимира Зеленського.

Кабінет міністрів за дорученням президента Володимира Зеленського починає процес створення чотирьох фондів, кошти яких підуть на відновлення України.

Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

За його словами, перший фонд буде займатися відновленням зруйнованого майна та інфраструктури.

"Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожний дім, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок та лікарню, кожен міст та дорогу", - сказав голова уряду.

Другий фонд займеться відновленням та трансформацією економіки.

"Ми будемо просити наших партнерів прийняти для нас так званий "український план Маршала". Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будемо будувати нову європейську країну", - заявив Шмигаль.

Третій фонд займатиметься обслуговуванням та погашенням боргу.

"Україна сьогодні, незважаючи на війну, виконує всі свої зобов’язання. 1 березня Мінфін України здійснив купонну виплату в розмірі 292 мільйони доларів за єврооблігаціями. Але ми вважаємо, що світ має допомогати і підтримувати Україну, розуміючи який тягар сьогодні лежить на нас", - сказав прем'єр.

Четвертий фонд буде займатися підтримкою постраждалого бізнесу.

"Всі ми бачимо, скільки підприємців, компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об’єднались заради спільної мети – вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наша задача – допомогти бізнесу повернутись до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про створення фонду допомоги Україні у розмірі 1,8 млрд доларів. В найближчі години буде підписано угоду про створення фонду.

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