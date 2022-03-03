В найближчі години буде підписано угоду про створення фонду, зазначив очільник уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про створення фонду допомоги Україні у розмірі 1,8 млрд доларів.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Світ допомагає нам фінансово. Сьогодні було підписано Меморандум щодо отримання макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 1,2 мільярда євро. В найближчі години буде підписано угоду про утворення мультидонорського валютного фонду, за участі, зокрема, і позики Світового банку, загальним розміром у сумі 1,8 млрд доларів США", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, Європейський Союз підписав меморандум з Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко говорив, що Україна від міжнародних організацій та країн-партнерів сумарно отримає 15 мільярдів доларів допомоги.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася на територію української держави. Пізніше Верховна Рада України проголосувала за запровадження воєнного стану.