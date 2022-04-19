Лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Японії і керівних інституцій Євросоюзу засуджують наступ Росії на сході України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що світові лідери мають намір посилювати санкції проти Російської Федерації, поки Москва не припинить війну проти України.

Як йдеться у повідомленні на сайті НАТО, генеральний секретар Альянсу взяв участь у захищеній телефонній конференції, організованій президентом США Джо Байденом.

"Лідери засудили нинішній наступ Росії вздовж лінії фронту на сході України, у тому числі важкі обстріли, які призводять до більших людських страждань. Лідери наголосили, що Путін повинен припинити війну негайно, і вони погодились на важливості застосування навіть ще більш високої ціни для Москви, поки вона цього не зробить", - йдеться у повідомленні.

Окремо Столтенберг поінформував своїх колег щодо роботи, спрямованої на зміцнення стримування і оборони Альянсу, відзначивши, що НАТО зробить усе, що буде необхідним для захисту і оборони країн-членів.

Він також поінформував учасників розмови про зусилля альянсу з надання Україні подальшої воєнної, економічної і гуманітарної допомоги.

У розмові взяли участь прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс, а також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

Раніше повідомлялося, що у шостому пакеті санкції ЄС планується нафтове ембарго проти РФ.

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