Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що світові лідери мають намір посилювати санкції проти Російської Федерації, поки Москва не припинить війну проти України.
Як йдеться у повідомленні на сайті НАТО, генеральний секретар Альянсу взяв участь у захищеній телефонній конференції, організованій президентом США Джо Байденом.
"Лідери засудили нинішній наступ Росії вздовж лінії фронту на сході України, у тому числі важкі обстріли, які призводять до більших людських страждань. Лідери наголосили, що Путін повинен припинити війну негайно, і вони погодились на важливості застосування навіть ще більш високої ціни для Москви, поки вона цього не зробить", - йдеться у повідомленні.
Окремо Столтенберг поінформував своїх колег щодо роботи, спрямованої на зміцнення стримування і оборони Альянсу, відзначивши, що НАТО зробить усе, що буде необхідним для захисту і оборони країн-членів.
Він також поінформував учасників розмови про зусилля альянсу з надання Україні подальшої воєнної, економічної і гуманітарної допомоги.
У розмові взяли участь прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс, а також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.
Раніше повідомлялося, що у шостому пакеті санкції ЄС планується нафтове ембарго проти РФ.