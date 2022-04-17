Керівник ОП хоче бачити запровадження санкцій проти російського "Газпромбанку".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що у шостому пакеті санкції Європейського Союзу планується нафтове ембарго проти Російської Федерації.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"У шостому пакеті санкцій ЄС планується нафтове ембарго", - заявив Єрмак і звернув увагу на інформацію німецького видання Zeit, яке посилається на голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

"У ЄС розглядають механізми включення нафти у наступний санкційний пакет, а також розглядають обмеження щодо банківського сектору, особливо "Сбєрбанку", та російської енергетики", - додав Єрмак.

"Я ще раз нагадаю, що у випадку банківського сектору дієвими також будуть санкції проти "Газпромбанку", який визначений уповноваженим для розрахунків за російський газ", - заявив керівник ОП.

Як повідомляв УНІАН, шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації планують представити після католицького Великодня, який відзначається сьогодні, 17 квітня.

Президент України Володимир Зеленський наполягав, що у шостому пакеті має обов'язково бути ембарго на імпорт російської нафти.

П'ятий пакет санкцій ЄС передбачає заборону на купівлю російського вугілля з серпня 2022 року.

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