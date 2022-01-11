Підприємниця внесла гроші після арешту її банківських рахунків.

В Одесі жінка сплатила майже 500 тисяч гривень боргу по аліментах.

Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України.

Зазначається, що заборгованість стягнута завдяки застосуванню обмежень - арешту майна.

Зокрема, в Першому Малиновському відділі державної виконавчої служби Одеси Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції знаходиться провадження щодо стягнення аліментів з матері на користь дитини.

Читайте такожУкраїнські банки починають видавати пластикові карти для "тисячі Зеленського"Згідно із законодавством, жінка повинна була щомісяця платити близько 5 тис. грн (або не менше 50% прожиткового мінімуму) для дитини, починаючи з травня 2010 року і до її повноліття.

За даними прес-служби, виконавче провадження знаходиться в зазначеному відділі з травня 2020 року.

"Задля виконання рішення постановою державного виконавця накладено арешт на майно боржниці... З метою здійснення підприємницької діяльності та розблокування рахунків, вона сплатила заборгованість на суму 450 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі мати залишила 9 дітей з речами й свідоцтвами про народження під будівлею міської ради.

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