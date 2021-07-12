Тепер долари можна купувати за безготівковим розрахунком.

Національний банк України ввів у дію нові правила купівлі іноземної валюти.

Це випливає з постанови Нацбанку № 62 від 29 червня 2021 року.

Читайте такожПокупка доларів онлайн і мінус 20 обмежень: в Україні запрацював новий закон про валюту

Що змінилося:

тепер долари можна купувати за безготівковим розрахунком;

при купівлі іноземної валюти не потрібно мати при собі еквівалент у гривні, оскільки можна оплатити необхідну суму з банківської карти;

дозволено інвестувати в закордонні акції через українського брокера. Ліміт на рік становить 200 тис.євро.

можна продати безготівкову валюту з подальшим зарахуванням коштів у гривні на свій картковий рахунок.

Закон про валюту: що необхідно знати

Прийнятий Верховною Радою Закон України "Про валюту і валютні операції" набув чинності 7 липня 2018 року. Це закон вводився в дію через сім місяців перехідного періоду

7 лютого 2019 року був введений в дію новий закон про валюту, який передбачав ослаблення більше ніж двадцяти обмежень на валютному ринку країни.

В рамках чинного з лютого 2019 року оновленого валютного законодавства Нацбанк скасував понад 30 валютних обмежень.

Курс на 13 липня

Національний банк України на вівторок, 13 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко