Нацбанк подовжив перехідний період для врегулювання питань, пов'язаних з випуском електронних грошей.

Національний банк подовжив перехідний період на врегулювання питань, пов'язаних з випуском електронної гривні до 15 червня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Відповідні норми містить постанова НБУ від 5 квітня 2021 року № 28, яка набирає чинності з 6 квітня 2021 року.

Перехідний період вирішили продовжити через те, що в умовах карантину «учасникам ринку потрібно більше часу на доопрацювання і налаштування програмного забезпечення, підготовку оновлених правил використання електронних грошей».

У НБУ нагадали, що восени минулого року центробанк осучаснив регулювання ринку електронних грошей і гармонізував його із законодавством України та ЄС.

Серед ключових змін:

необхідність ідентифікації користувачів електронних грошей;

встановлення нових лімітів для операцій з електронними грошима;

посилення вимог до банків-емітентів електронних грошей з контролю за діяльністю комерційних агентів;

підвищення рівня захисту прав користувачів електронних грошей.

Електронна гривня: що відомо

Національний банк наприкінці 2016 року почав дослідницький проект щодо можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України до іншого та одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

В рамках тестування були випущені в обіг електронні гривні в еквіваленті 5 тис. грн, зараз вже погашені, для тестування операцій між електронними гаманцями.

21 лютого 2020 року голова НБУ Яків Смолій заявив про те, що Національний банк України має відпрацьовану технологічну модель випуску цифрової гривні, але поки не прийняв остаточне рішення щодо такого випуску.

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Автор: Олена Коваленко