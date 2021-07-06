В Україні проведено повну перевірку всіх одержувачів субсидій та переглянуто суму виплат за травень і червень 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
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Коли почнуться виплати
Як зазначили в Мінсоцполітики, виплати субсидій за травень - червень почнуться найближчим часом.
На цей момент кошти перенаправляються в регіони для проведення відповідних виплат.
"Таким чином, вже найближчим часом громадяни отримають належні їм суми субсидій з травень - червень в повному обсязі" - сказано в повідомленні.
Якими будуть виплати
- Середній розмір субсидії до настання опалювального сезону становитиме 290 гривень.
- З настанням опалювального періоду сума субсидій буде перерахована автоматично.
Як зазначили в Мінсоцполітики, тим, хто пройшов перевірку субсидії будуть нараховані автоматично, проте близько 15% одержувачів повинні будуть повторно подати документи.
Кому потрібно подати новий пакет документів:
- тим, хто отримує допомогу на оплату комуналки не за місцем реєстрації;
- тим, хто має членів сім'ї, які проживають не за місцем реєстрації;
- тим, хто живе в орендованому житлі,
Кому можуть відмовити в субсидії:
- українцям, у яких на депозиті понад 100 000 гривень,
- власникам автомобіля до п'яти років,
- тим, хто купував валюту на суму понад 50 000 гривень.
Субсидії в Україні: що необхідно знати
- Станом на 23 лютого 2021 року пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користувалися 1,8 млн українців, а розмір пільг становив від 25% до 100% вартості.
- У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.
- У березні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій.
- У квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій.
- 20 квітня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевіряти субсидіантів з 1 травня.
- 14 травня 2021 року у Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу повинні переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.
- З травня 2021 року всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі.
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