Близько 15% одержувачів повинні будуть повторно подати документи.

В Україні проведено повну перевірку всіх одержувачів субсидій та переглянуто суму виплат за травень і червень 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

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Коли почнуться виплати

Як зазначили в Мінсоцполітики, виплати субсидій за травень - червень почнуться найближчим часом.

На цей момент кошти перенаправляються в регіони для проведення відповідних виплат.

"Таким чином, вже найближчим часом громадяни отримають належні їм суми субсидій з травень - червень в повному обсязі" - сказано в повідомленні.

Якими будуть виплати

Середній розмір субсидії до настання опалювального сезону становитиме 290 гривень.

З настанням опалювального періоду сума субсидій буде перерахована автоматично.

Як зазначили в Мінсоцполітики, тим, хто пройшов перевірку субсидії будуть нараховані автоматично, проте близько 15% одержувачів повинні будуть повторно подати документи.

Кому потрібно подати новий пакет документів:

тим, хто отримує допомогу на оплату комуналки не за місцем реєстрації;

тим, хто має членів сім'ї, які проживають не за місцем реєстрації;

тим, хто живе в орендованому житлі,

Кому можуть відмовити в субсидії:

українцям, у яких на депозиті понад 100 000 гривень,

власникам автомобіля до п'яти років,

тим, хто купував валюту на суму понад 50 000 гривень.

Субсидії в Україні: що необхідно знати

Станом на 23 лютого 2021 року пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користувалися 1,8 млн українців, а розмір пільг становив від 25% до 100% вартості.

У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.

У березні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій.

У квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій.

20 квітня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевіряти субсидіантів з 1 травня.

14 травня 2021 року у Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу повинні переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.

З травня 2021 року всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі.

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Автор: Олена Коваленко