Чверть українців будуть змушені подавати весь пакет документів повторно.

До середини липня в Україні проведуть плановий перерахунок субсидій.

Про це заявили в Мінсоцполітики, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1 + 1".

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У Мінсоцполітики зазначили, що 75% пільговиків отримають субсидію автоматично. Однак, чверть українців будуть змушені подавати весь пакет документів повторно.

Хто повинен буде подати новий пакет документів:

орендарі житла,

внутрішньо переміщені особи,

домовласники, якщо у кватирі або будинку зареєстровані, але не проживають члени їх сім'ї.

Кому можуть відмовити в субсидії:

українцям, які мають депозити на суму понад 100 000 гривень,

власникам автомобіля до п'яти років,

тим, хто купував валюту на суму понад 50 000 гривень.

Субсидії в Україні: що необхідно знати

Станом на 23 лютого 2021 року пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користувалися 1,8 млн українців, а розмір пільг становив від 25% до 100% вартості.

У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.

У березні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій.

У квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій.

20 квітня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевіряти субсидіантів з 1 травня.

14 травня 2021 року Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу пмають переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.

З травня 2021 року всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі.

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Автор: Олена Коваленко