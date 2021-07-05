Частина українців отримують субсидії автоматично / фото УНІАН, Володимир Гонтар
До середини липня в Україні проведуть плановий перерахунок субсидій.
Про це заявили в Мінсоцполітики, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1 + 1".
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У Мінсоцполітики зазначили, що 75% пільговиків отримають субсидію автоматично. Однак, чверть українців будуть змушені подавати весь пакет документів повторно.
Хто повинен буде подати новий пакет документів:
- орендарі житла,
- внутрішньо переміщені особи,
- домовласники, якщо у кватирі або будинку зареєстровані, але не проживають члени їх сім'ї.
Кому можуть відмовити в субсидії:
- українцям, які мають депозити на суму понад 100 000 гривень,
- власникам автомобіля до п'яти років,
- тим, хто купував валюту на суму понад 50 000 гривень.
Субсидії в Україні: що необхідно знати
- Станом на 23 лютого 2021 року пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користувалися 1,8 млн українців, а розмір пільг становив від 25% до 100% вартості.
- У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.
- У березні 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій.
- У квітні 2021 року Кабінет міністрів посилив вимоги при призначенні житлових субсидій.
- 20 квітня 2021 року в Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевіряти субсидіантів з 1 травня.
- 14 травня 2021 року Мінсоцполітики повідомили, що у зв'язку з прийнятими в травні змінами в програмі житлових субсидій охочі отримувати державну допомогу пмають переоформити документи в будь-який час протягом п'яти місяців.
- З травня 2021 року всі субсидії виплачуються громадянам виключно в готівковій формі.
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